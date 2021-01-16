Çin, koronavirüs vakalarına karşı 5 günde hastane inşa etti

Yeniden artan vakalar karşısında harekete geçen Pekin yönetimi, 1500 odalı bölümü tamamladı.

Çin, son haftalarda yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini artırdı.

Xinhua'nın haberine göre, başkent Pekin’in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta 6 bin 500 odadan oluşan hastane kompleksi projesine başlandı.

İLK BÖLÜMÜN İNŞASI TAMAMLANDI

Pekin ve Hıbey'de görülen vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından, hastane kompleksinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı.

Hıbey’in Şıciacuang kentinde ise 3 bin odalı bir hastane inşası için çalışmalar yürütülüyor. Kentte artan vakalar nedeniyle 6 Ocak’ta başlayan koronavirüs test kampanyasında 10 milyonu aşkın kişi test edilmişti.

90 VAKAYA RASTLANDI

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, Hıbey’de 90 koronavirüs vakası saptandığı bildirilmişti.

Tıbbi gözlem merkezi olarak da ifade edilen hastaneler ülkede 2019 sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle gündeme gelmişti.

O dönem Vuhan'da 10 günde 1500 yataklı hastane inşa edilmişti.

ÇİN GENELİNDE SON DURUM

Koronavirüs salgını nedeniyle 88 bin 118 vaka görülen Çin'de 4 bin 635 kişi yaşamını yitirdi.