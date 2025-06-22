Abone ol: Google News

Çin medyası: ABD, Irak'taki hatalarını İran'da tekrarlıyor

ABD'nin İran’daki 3 nükleer tesise saldırısı sonrası, Çin devlet medyası Washington’un 2003’te Irak’ta yaptığı hatayı İran’da tekrarladığı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Çin medyası: ABD, Irak'taki hatalarını İran'da tekrarlıyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini bahane ederek başlattığı saldırılar, küresel bir savaşa dönüşme endişesini artırıyor.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından yayımladığı analizde, Washington’un İsrail ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmek için doğrudan savaşa başvurduğunu ve bunun zaten hassas olan Orta Doğu’da kritik ve tehlikeli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti.

"GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Yazıda, Orta Doğu’nun karmaşık bir yapıya sahip olduğu; ittifaklar, düşmanlıklar ve vekâlet savaşlarının iç içe geçtiği vurgulanarak, ABD’nin İran’ın nükleer ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran’ı değil, bölgedeki müttefikleri ve vekil güçlerini misillemeye teşvik ederek daha geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği ifade edildi.

Ayrıca, İran ve Rusya gibi bölgedeki önemli aktörlerin ABD’nin bu hamlelerine nasıl karşılık vereceğinin hâlâ belirsiz olduğu kaydedildi.

İngiltere: ABD, İran'ın nükleer silah geliştirmesi tehdidi için harekete geçmiştir İngiltere: ABD, İran'ın nükleer silah geliştirmesi tehdidi için harekete geçmiştir

"IRAK'TAKİ HATALAR, İRAN'LA TEKRARLANABİLİR"

Geçmişte Orta Doğu’daki askeri müdahalelerin çoğu zaman beklenmedik sonuçlar doğurarak uzun süren çatışmalara ve bölgesel istikrarsızlığa neden olduğuna dikkat çekilen yazıda, özellikle 2003’te ABD’nin çarpıtılmış istihbarat gerekçesiyle Irak’ı işgal etmesinin ardından bölgenin isyanlar ve mezhep çatışmalarıyla sarsıldığı, Irak’ın hâlâ sağlam bir yönetim kuramadığı ve milis güçlerin güçlendiği vurgulandı.

Yazı, şu eleştiriyi dile getirdi: “Donald Trump yönetimi, Irak’taki başarısız deneyimi göz ardı ederek, Irak’tan üç kat büyük olan İran’da aynı hatalara mı düşecek?”

Son olarak, bölgedeki askeri gerilimler yerine diyalog ve müzakere yollarının hala açık olduğu, bunun ise Orta Doğu ve küresel barış için halen en büyük umut olduğu belirtildi.

AB'den İran ve ABD'ye çağrı: Müzakereye davet ediyoruz AB'den İran ve ABD'ye çağrı: Müzakereye davet ediyoruz
Termal uydular, ABD'nin bombaladığı İran nükleer tesislerinde ısı artışları tespit etti Termal uydular, ABD'nin bombaladığı İran nükleer tesislerinde ısı artışları tespit etti

Dünya Haberleri