Çin medyası: ABD, Irak'taki hatalarını İran'da tekrarlıyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini bahane ederek başlattığı saldırılar, küresel bir savaşa dönüşme endişesini artırıyor.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından yayımladığı analizde, Washington’un İsrail ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmek için doğrudan savaşa başvurduğunu ve bunun zaten hassas olan Orta Doğu’da kritik ve tehlikeli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti.

"GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Yazıda, Orta Doğu’nun karmaşık bir yapıya sahip olduğu; ittifaklar, düşmanlıklar ve vekâlet savaşlarının iç içe geçtiği vurgulanarak, ABD’nin İran’ın nükleer ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran’ı değil, bölgedeki müttefikleri ve vekil güçlerini misillemeye teşvik ederek daha geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği ifade edildi.

Ayrıca, İran ve Rusya gibi bölgedeki önemli aktörlerin ABD’nin bu hamlelerine nasıl karşılık vereceğinin hâlâ belirsiz olduğu kaydedildi.

"IRAK'TAKİ HATALAR, İRAN'LA TEKRARLANABİLİR"

Geçmişte Orta Doğu’daki askeri müdahalelerin çoğu zaman beklenmedik sonuçlar doğurarak uzun süren çatışmalara ve bölgesel istikrarsızlığa neden olduğuna dikkat çekilen yazıda, özellikle 2003’te ABD’nin çarpıtılmış istihbarat gerekçesiyle Irak’ı işgal etmesinin ardından bölgenin isyanlar ve mezhep çatışmalarıyla sarsıldığı, Irak’ın hâlâ sağlam bir yönetim kuramadığı ve milis güçlerin güçlendiği vurgulandı.

Yazı, şu eleştiriyi dile getirdi: “Donald Trump yönetimi, Irak’taki başarısız deneyimi göz ardı ederek, Irak’tan üç kat büyük olan İran’da aynı hatalara mı düşecek?”

Son olarak, bölgedeki askeri gerilimler yerine diyalog ve müzakere yollarının hala açık olduğu, bunun ise Orta Doğu ve küresel barış için halen en büyük umut olduğu belirtildi.