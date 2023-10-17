Çin savaş uçağı, Kanada uçağına önleme yaptı Kanadalı haber ekibi, Çin Hava Kuvvetleri'nin müdahale anlarını kaydetti. Gazeteciler arasındaki diyalog kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Çin askeri jeti, Çin kıyılarında Kanada Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağı önledi.

Kanada basını, müdahalenin uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tümgeneral Iain Huddleston, "Çok saldırgan hale geldiler ve biz bunu bir dereceye kadar güvensiz ve profesyonellikten uzak buluyoruz." dedi.

Kanadalı haber ekibi, müdahale anlarını kaydetti. Gazeteciler arasındaki diyalog kameraya yansıdı.

3 metreye kadar yaklaştı

Basın mensuplarının, aralarındaki konuşmasında, Çin uçağının kendilerine 3 metreye kadar yaklaşmış olabileceğini söylediği duyuldu.

Müdahalenin üçüncü seviye bir önleme olduğunu belirten gazeteciler, bu durum için "Anormal ve sıra dışı" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz bir saldırganlık"

Kanada basınından Global News'un aktardığına göre, Huddleston, "Bu, gerçekten beklenmedik ve gereksiz bir saldırganlık." şeklinde konuştu.

Sekiz saatten fazla süren görev sırasında en az iki farklı Çin jetinin, Kanada uçağını birkaç saat boyunca sürekli olarak durdurduğu kaydedildi.

"Kayıt altına alıyoruz"

Tümgeneral Huddleston, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bunu yapmalarından endişeleniyorum. Bu tür etkileşimlerde yüksek risk var ve elimizden geldiğince bunlardan kaçınmak istiyoruz.



Bunları topladığımız delillerle kayıt altına alıyoruz. Ardından diplomatik kurumlarımızın devreye girmesini sağlıyoruz.

İşaret fişeği attı

Çin jetinin, ayrıca Kanada uçağının yakınına çok sayıda işaret fişeği attığı bilgisi paylaşıldı.

Kanada misyonundaki 13 kişilik mürettebat, Kuzey Kore'ye yasa dışı petrol sevkiyatının durdurulmasına yardım etmekle görevlendirildi.

Söz konusu önleme, Haziran 2023'te Tayvan Boğazı'nda seyreden Kanada-ABD ortak misyonu sırasında Çin savaş gemisinin Amerikan destroyeri USS Chung-Hoon'a 150 metre yaklaşması sonrasında meydana geldi.