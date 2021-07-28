Korku dolu manzaralar ortaya koyan kum fırtınasının görüntüleri paylaşıldı. Şehri kaplayan fırtınayla ilgili "Kıyamet sahnesi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çin, kum fırtınasının etkisi altına girdi.

Ülkenin Dunhuang şehrinde gökyüzünü adeta sarı renge bürüyen kum fırtınası, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

KORKUTAN KUM FIRTINASI KAMERADA

Gobi Çölü tarafından gelen fırtına, şehri adeta yutarken, insanlar manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis yolları kapatmak zorunda kalırken, yüzlerce sürücü kumdan daha güvenli bir sığınak bulmak için araçlarını terk etti.

Çin şehrini yutan 91 metrelik kum fırtınası ViDEO

"KIYAMET SAHNESİ GİBİ"

Binlerce kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görüntüler için "tıpkı kıyamet filmlerindeki sahneler gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir sakin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Güneş'i göremedim. İlk başta kum fırtınasının sarı tozu beni kapladı, sonra kırmızıya ve ardından siyaha döndü." dedi.