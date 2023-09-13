Çin, Taliban yönetimine büyükelçi atayan ilk ülke oldu Çin, ABD'nin çekilmesi sonrası Afganistan'a ilk resmi büyükelçi atayan ülke oldu. Çin büyükelçisi Taliban yönetimine güven mektubunu teslim etti.

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Taliban sonrası Çin'in, Afganistan ilgisi yüksek...

Bu kapsamda Çin'den kritik bir diplomatik hamle geldi.

Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ülkeye yapılan ilk büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

Çin büyükelçi atadı

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, Afganistan'a yeni bir büyükelçi atadı.

Güven mektubunu sundu

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başkent Kabil'e gönderilen yeni Büyükelçi Zhao Sheng, bugün güven mektubunu Afganistan İslam Emirliği yetkililerine sundu.

Ardından gerçekleştirilen törenle yeni büyükelçi göreve başladı.

Çinli büyükelçi, ülkesinin Afganistan'ın iç işlerine karışmamaya devam edeceğini vurguladı.

Taliban önemli bir adım olarak niteledi

Taliban yönetimi yetkilileri, atamayı "diplomatik tanınma yolunda önemli bir adım" olarak niteledi.

Reuters'ın haberine göre, Taliban yönetiminin sözcü yardımcısı Bilal Karimi, açıklamasında, "Afganistan İslam Emirliği Başbakanı Mohammad Hassan Akhund, Çin'in Afganistan'a atadığı yeni büyükelçi Zhao Xing'in güven mektubunu bir törenle kabul etti." dedi.

Taliban resmi olarak tanınmıyor

Taliban, dünyadaki herhangi bir yabancı hükümet tarafından resmi olarak tanınmıyor.

2019 yılında bu yana görev yapan Çin'in bir önceki Afganistan Büyükelçisi Wang Yu'nun görev süresi ağustos ayında sona ermişti.

Pakistan ve Avrupa Birliği (AB) gibi ülke ve kurumlar başkent Kabil'deki diplomatik misyonlarının idaresi için ülkeye üst düzey diplomatlar gönderse de bu kişiler maslahatgüzar ünvanını taşıyor.