Çin, Tayvan'ı askeri saldırıyla tehdit etti Savunma Bakanı Dong, "Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cesaret eden kim varsa parçalanacak" dedi. Tayvan'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

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Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, adayı bir kez daha işgal etme tehdidinde bulundu.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, hedeflerinin Tayvan ile barışçıl bir "yeniden birleşme" olduğunu söyledi. Ancak bu durumun Tayvanlı "ayrılıkçılar" ve "dış güçler" tarafından aşındırıldığını belirtti.

Demokratik olarak yönetilen ve hiçbir zaman Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yönetilmemiş olan Tayvan'da 20 Mayıs'ta yeni seçilen Devlet Başkanı Lai Ching-te yemin ederek göreve başladı.

"Çin kimliğini silmeye çalışıyorlar"

Singapur'daki bir diyalog konferansında konuşan Dong, Tayvan'ı, Çin için “temel sorunların özü” olarak tanımladı. Tayvan'ı "ayrılıkçılığı artırmak" ve "Çin kimliğini silmeye çalışmakla" suçladı.

"Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cesaret eden kim varsa parçalanacak"

Tayvan liderlerinin "fanatik açıklamalar" yaptığını belirten Dong, şu ifadeleri kullandı:

Onlar (ayrılıkçılar), tarihin utanç sütununa çivilenecek. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, anavatanın birleşmesini savunmada her zaman yıkılmaz ve güçlü bir güç olmuştur. Her zaman kararlı ve güçlü şekilde hareket edeceğiz.



Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cesaret eden kim varsa parçalanacak ve kendi yıkımını yaşayacak.

Tayvan: Kışkırtıcı konuştu

The Guardian'ın aktardığına göre Çinli Bakan'ın sözlerine Tayvan hükümetinden yanıt gecikmedi. Dong'un "kışkırtıcı ve mantıksız" açıklamalarından derin üzüntü duyduklarını söylediler.

Çin, uluslararası etkinliklerde Tayvan'ı birçok kez güç kullanmakla tehdit etti.