Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı savaş demektir Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlık girişimlerine karşı çıkıldı. Böyle bir durumun, savaş anlamına geldiği uyarısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Çin, Tayvan ile ilgili bağımsızlık söylemlerine tepkisini dile getirdi.

Pekin'den yapılan açıklamada, Çin'in, Tayvan'la barışçıl yeniden birleşme için istekli olduğu belirtildi.

Ancak "Tayvan'ın bağımsızlığını" amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

"Tayvan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir"

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Tayvan'ın bağımsızlığının savaş anlamına geldiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

Chen, Çin'in, "Tayvan'ın bağımsızlığını" destekleyen olayları kışkırtma riskini göze alanlara "tolerans göstermeyeceğini" açıkladı.

Çin: Bizim topraklarımız

Tayvan 1949'dan beri kendi idaresi tarafından yönetiliyor. Çin, bu toprakların kendisine ait olduğunu söylüyor.

Rusya dahil çoğu ülke tarafından desteklenen Pekin'in resmi tutumuna göre Tayvan, Çin'in bölgelerinden biri konumunda bulunuyor.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Pelosi'nin ziyareti de krize sebep olmuştu

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırarak Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık devam ediyor.

'Tek Çin' vurgusu: Tayvan'la ilişkileri kesin

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.