Çin, toryum yakan nükleer reaktöre onay verdi Asya ülkesi, enerjide daha bağımsız hale gelebilmek için toryum kaynaklarına başvuracak. Çin'in 20 bin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği belirtilirken, akıllara Engin Arık'ın Türkiye konusundaki dikkat çekici mesajları geldi.

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Bol miktarda toryum rezervine sahip olduğu belirtilen Çin, enerji güvenliği için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Çin'in nükleer güvenlik gözlemcisi kurumu, ülkenin ilk toryum reaktörü için işletme iznine yeşil ışık yaktı.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi tarafından 7 Haziran'da verilen izin, Şanghay Enstitüsü'nün reaktörü 10 yıl süreyle işletmesine imkan tanıyor. İşletme, test faaliyetleriyle hayata geçirilecek.

Uranyumdan daha bol bulunuyor

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre, toryum ayrıca uranyum ile karşılaştırıldığında daha bol bulunan bir kaynak ve Çin'in önemli toryum rezervleri var.

Çin'e 20 bin yıl elektrik verebilir

Haberi aktaran gazete, toryumun Çin'e 20 bin yıl elektrik verebilecek bir yakıt olduğunu vurguladı.

Toryumun, güvenlik, azaltılmış atık, daha iyi yakıt verimliliği dahil olmak üzere uranyum reaktörlerine göre birçok avantajı olduğunun altı çizildi. Söz konusu reaktör, Gansu eyaletindeki Gobi Çölü'nde yer alıyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılar

Türkiye'de de bu yönde atılması muhtemel bir adımın, ülkemizin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacağına dikkat çekiliyor.

Öyle ki, Çin'deki gelişme, akıllara 30 Kasım 2007'de Isparta'daki şüpheli uçak kazasında hayatını kaybeden Profesör Engin Arık'ın verdiği mesajları getirdi.

Engin Arık: Türkiye'nin toryum yatakları, dünyanın en zengini

CERN'deki çalışmalarda yer alan ve Türk Ulusal Hızlandırıcı Projesi'nin öncülüğünü yapan Arık, görüntülü bir röportajında, "Türkiye'nin toryum yatakları, hemen hemen dünyanın en zengin yatakları." demişti.

"Enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabiliriz"

Türkiye'nin, enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabileceğini belirten Arık, "Buna mukabil, yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eş değer." ayrıntısına işaret etmişti.

Arık, "İnşallah kuracağımız Türk Hızlandırıcı Merkezi'nde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor." diyerek eklemişti:

Bu da ileride belki bir prototip toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar.

Çin'in toryum reaktörleri satma planı

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında diğer ülkelere küçük toryum reaktörleri satmayı planladığı konuşuluyor.

Böylece daha küçük enerji talepleri veya sınırlı altyapısı olan ülkelere veya bölgelere "nükleer giriş noktası" sağlanması hedefleniyor.