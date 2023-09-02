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Çin ve Hong Kong'da Saola Tayfunu etkisi: Bir kadını metrelerce savurdu Abone Olun

Çin ve Hong Kong'da Saola Tayfunu etkisi: Bir kadını metrelerce savurdu Çin’i bu yıl etkisi altına alan 9’uncu tayfun olan Saola Tayfunu, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyılarına ulaştı. Shenzhen kentinde bir ağacın aracın üzerinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hong Kong'da ise kaldırımda yürüyen bir kadın tayfunun etkisiyle yere düşüp sürüklendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Çin’e bağlı Makao ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni dün geceden itibaren etkisi altına alan Saola Tayfunu, hayatı olumsuz etkiledi. Hong Kong’da yaklaşık 500 uçuş iptal edilirken, yüzlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı. Tayfun sürükledi: Ayakta duramadı Kaldırımda yürüyen bir kadın, tayfunun etkisiyle yere düşüp sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Hong Kong’un ardından Çin anakarasına doğru ilerleyen tayfun, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine ulaştı. Guangdong meteoroloji gözlem biriminden yapılan açıklamada, tayfunun eyalete bağlı Zhuhai kentinin kıyı kesimini yerel saatle 03.30 sıralarında vurduğu belirtildi. Çok sayıda ağaç yollara devrildi Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç yollara ve araçların üzerine devrildi. Shenzhen kentinde bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Tayfun öncesi eyaletteki 780 bin kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği, 80 binden fazla balıkçı teknesinin de limanlara döndüğü öğrenildi. Ayrıca eyaletteki 13 kentte okulların açılış tarihleri ertelendi. Saola Tayfunu’nun eyaletin güney ve kıyı kesimlerindeki etkisinin yarın da sürmesi bekleniyor.

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