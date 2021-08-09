Çin, yeniden sele teslim oldu

Çin, yeniden sele teslim oldu

Siçuan'da şiddetli yağışın yol açtığı felaketin ardından 80 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin, günler sonra yeni bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Siçuan eyaletinde etkisini gösteren sağanak yağış, sele neden oldu. Eyaletteki büyük nehirlerde su seviyeleri, şiddetli yağışların ardından kritik seviyeyi aştı.

ON BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Eyalete bağlo Dazhou şehrindeki baraj gölündeki taşkın sınırı 2.2 metre aşılırken, 80 binden fazla insan tahliye edildi.

Şimdiye kadar 6 şehirde 440 binden fazla insan sellerden etkilenmiş durumda. Geçtiğimiz ay Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenler olmuştu.

ZARARIN MADDİ BOYUTU

Çin devlet televizyonu CCTV, Siçuan'daki şiddetli yağışların halihazırda 38,5 milyon dolar zarara yol açtığını aktardı. 45 ev yıkılırken, 118 hane ise ciddi şekilde hasar aldı.

Özellikle yaz mevsimi boyunca Çin'de sel felaketleri meydana geliyor. Ancak uzmanlar, aşırı hava koşullarının kendini göstermeye başladığı bir dönemde şehirlerin olumsuzluklar karşısındaki dayanıklılığının artırılması gerektiğini söylüyor.

"GELECEK YILLAR DAHA KÖTÜ OLACAK" UYARISI

Artan sıcaklıkların dünya genelinde şiddetli yağış ihtimalini yükselttiğini belirten Çinli hava durumu yetkilileri, ülkedeki söz konusu etkinin gelecek yıllarda daha kötü bir hal almasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.