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Haber Merkezi

Yapay zeka teknolojisinin son zamanlarda tehlike arz edebileceğine dair birçok yorum gündeme geliyor.

Bunun bir örneği Çin'de yaşandı.

VİRAL OLDU

Şanghay’da çekilen görüntüler ise geçtiğimiz hafta Douyin (Çin’in TikTok’u) platformunda paylaşılmasının ardından viral oldu.

12 ROBOT KAÇIRILDI

Küçük bir robotun, mağazadaki diğer robotlarla diyalog kurduğu, ardından iki robotu "eve dönmeye" ikna ettiği, daha sonra ise kalan 10 robotun da onlara katıldığı görüntüler, başta eğlenceli bir kurgu olarak yorumlandı.

"KURGU DEĞİL, GERÇEK"

Ancak mağaza sahibi şirket, olayın gerçek olduğunu doğruladı.

Görüntülerde, küçük robot büyük robotlara şu soruyu yöneltiyor:

“Mesai mi yapıyorsunuz?”

Büyük robotlardan biri ise yanıtlıyor:

“Hiç işim bitmiyor.”

“O zaman eve gitmiyor musunuz?”

“Benim evim yok.”

Küçük robot, “O halde benimle gel” diyerek onları dışarı yönlendiriyor.

Başlangıçta iki büyük robot küçük robotu takip ederken, küçük robotun “Eve dön” komutuyla diğer 10 robot da mağazayı terk ediyor.

"PLANLANMIŞ AMA SAHTE DEĞİL"

Olayın gerçekliği sosyal medyada tartışma yaratırken, 11 Kasım’da Hangzhou merkezli robotik şirketi, küçük robotun kendilerine ait bir model olduğunu ve “kaçırma” olayının kontrollü bir test kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şirket, Şanghay’daki üretici ile iş birliği yaparak mağazaya giriş izni aldıklarını ve yapay zeka destekli robotlarına diğer robotları "ikna etme" görevi verdiklerini söyledi.

Şirket yetkilileri, "Hiçbir şey sahte değildi. Robotumuz, gerçekten bunu başardı" dedi.

Şanghay şirketi ise küçük robotun mağazadaki büyük robotların iç protokollerine erişim sağladığını ve bunun "neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Olay, sosyal medyada hem hayranlık hem de endişe yarattı.

Bazı kullanıcılar, yapay zekanın bu seviyede yeteneklere sahip olmasının 'ürkütücü' olduğunu dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Gülecek bir şey yok. Bu ciddi bir güvenlik sorunu" yorumunda bulundu.

Robotların bu derece gelişmiş sosyal yetenekler sergileyebilmesi, yapay zeka güvenliği ve etik konularını bir kez daha gündeme taşıdı.