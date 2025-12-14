Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray’da düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda konuşan Trump, Bondi Plajı’ndaki saldırıyı “tamamen antisemitik bir olay” olarak nitelendirdi.

Saldırı sırasında şüphelilerden birine doğrudan müdahale eden Ahmed el-Ahmed’in büyük bir cesaret örneği sergilediğini vurgulayan Trump, “Avustralya’daki olayı görmüşsünüzdür. Çok cesur bir kişi saldırganlardan birine gidip müdahale etti ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede, ağır yaralı. Bu cesur adama saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

SİLAH DENEYİMİ YOKTU, İKİ YERİNDEN VURULDU

Avustralya basını, saldırı sırasında iki saldırgandan birinin üzerine atlayarak silahını alan kişinin 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed olduğunu yazdı.

İki çocuk babası Ahmed’in silahlarla ilgili herhangi bir deneyimi olmadığı, saldırı sırasında kolundan ve elinden vurularak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KUZENİ KONUŞTU

Dubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed’in kuzeni Mustafa Esad, Ahmed’in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye’nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed’in Sidney’de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktaran el-Musa, "(Ahmed) İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil." dedi

Kurşunların çıkarılması için ameliyatın yarın sabaha planlandığını aktaran Esad, bu kararın tamamen doktorların tıbbi değerlendirmesi doğrultusunda alındığını kaydetti.

"ALLAH BANA BİR CESARET VERDİ"

Saldırı anına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esad, Ahmed’in olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini vurgulayarak, "Gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti." diye konuştu.

El-Ahmed’in o an korkup korkmadığına dair soruya ise Esad, "Ahmed, bana ilk anda ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Kurşunlar başının üzerinden geçtiğini gördüğünde, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum, dedi." yanıtını verdi.

Silahı ele geçirdikten sonra yaralanmasına rağmen Ahmed’in pişmanlık duymadığını belirten Esad, "Aksine yaptığı şeyden gurur duyuyor. Allah'ın bildiği sayıda insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğuna inanıyor. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. O insani görevini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA BASININDA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Saldırı anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Avustralya basını ve kamuoyu Ahmed el-Ahmed’i “kahraman” olarak nitelendirdi.

New South Wales (NSW) Başbakanı Chris Minns, Ahmed’in müdahalesini “hayatımda gördüğüm en inanılmaz sahne” sözleriyle anlattı.

Minns, “O adam gerçek bir kahraman. Onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan var” dedi.

Sydney Morning Herald gazetesi Ahmed için “çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman” ifadesini kullanırken, Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) saldırganlardan birinin arkadan etkisiz hale getirilerek silahının alındığını aktardı.

SALDIRIDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sydney’in Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken, 2’si polis 1'i çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı.

Şüphelilerden birinin olay yerinde öldüğü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı açıklandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtti.