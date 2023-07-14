Çin'de 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmen idam edildi Çin'de 25 öğrencisini zehirleyen ve birinin ölümüne neden olan anaokulu öğretmeni Vang Yun'un idam edildiğini açıklandı.

AA Çin'de Henan eyaletinin Birinci Bölge Mahkemesi'nin kapısına asılan bildiriye göre 25 öğrencisini zehirleyen ve birinin ölümüne neden olan anaokulu öğretmeni Vang Yun, önceki gün idam edildi. Vang'ın 27 Mayıs 2019'da Mengpeng anaokulundaki öğrencilerin pirinç lapalarına zehir özelliği olan sodyum nitrat maddesi karıştırmasının ardından birçok çocuk zehirlenirken bir öğrenci 10 aylık tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Kocasını da zehirlemeye çalışmış Anaokulu öğretmeni Vang'ın daha önce de internetten aldığı aynı madde ile kocasını zehirlemeye çalıştığı belirtiliyor. Söz konusu öğretmen, kasten zarar vermekten 9 ay hapis cezası almış, daha sonra bu idam cezasına çevrilmişti.