Çin'de 3 çocuk için izin çıkıyor

Çin hükümeti, aile ve nüfus planlaması kanununda değişikliğe giderek ailelerin üçüncü bir çocuk edinmesine imkan tanıyacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de çocuk sahibi olma sayısındaki kısıtlama kalkıyor.

Hükümet, nüfus ve aile planlaması kanununda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA İZİN

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hükümet, bundan sonra ailelerin 3 çocuk sahibi olabilmelerine izin verecek.

ARTIK PARA CEZASI VERİLMEYECEK

Xinhua'da yer alan habere göre kararda, hükümetin izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olarak aile planlaması kanununu ihlal eden ailelere artık para cezası vermeyeceği kaydedildi.

Öte yandan kararda, ikametgah kaydı, okul kayıtları ve iş başvurularında bir çiftin kaç çocuğu olduğuna artık bakılmayacağı belirtildi.

KAMU HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Kararda yer alan son maddede ise, özellikle çocukların yetiştirilmesi ve yaşlıların bakımı için aile planlamasıyla ilgili kamu hizmetlerinin iyileştirileceği ve demografik gözetim ve tahminlerin geliştirileceği vurgusu yer aldı.