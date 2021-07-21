Euro
10.1039
-0.01%
Dolar
8.5646
0.05%
Altın
498.06
-0.15%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
258.355
-3.39%
EXEN Coin
22.15
-7.24%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Çin'de 3 çocuk için izin çıkıyor

    Çin hükümeti, aile ve nüfus planlaması kanununda değişikliğe giderek ailelerin üçüncü bir çocuk edinmesine imkan tanıyacak.
    • AA
    • 21.07.2021 - 00:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de 3 çocuk için izin çıkıyor

    Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de çocuk sahibi olma sayısındaki kısıtlama kalkıyor.

    Hükümet, nüfus ve aile planlaması kanununda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA İZİN

    Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hükümet, bundan sonra ailelerin 3 çocuk sahibi olabilmelerine izin verecek.

    ARTIK PARA CEZASI VERİLMEYECEK

    Xinhua'da yer alan habere göre kararda, hükümetin izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olarak aile planlaması kanununu ihlal eden ailelere artık para cezası vermeyeceği kaydedildi.

    Öte yandan kararda, ikametgah kaydı, okul kayıtları ve iş başvurularında bir çiftin kaç çocuğu olduğuna artık bakılmayacağı belirtildi.

    Çin de 3 çocuk için izin çıkıyor #1

    KAMU HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

    Kararda yer alan son maddede ise, özellikle çocukların yetiştirilmesi ve yaşlıların bakımı için aile planlamasıyla ilgili kamu hizmetlerinin iyileştirileceği ve demografik gözetim ve tahminlerin geliştirileceği vurgusu yer aldı.

    Çin de 3 çocuk için izin çıkıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir