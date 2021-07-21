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- Çin'de 3 çocuk için izin çıkıyor
Çin'de 3 çocuk için izin çıkıyor
- AA
- 21.07.2021 - 00:31
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de çocuk sahibi olma sayısındaki kısıtlama kalkıyor.
Hükümet, nüfus ve aile planlaması kanununda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA İZİN
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hükümet, bundan sonra ailelerin 3 çocuk sahibi olabilmelerine izin verecek.
ARTIK PARA CEZASI VERİLMEYECEK
Xinhua'da yer alan habere göre kararda, hükümetin izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olarak aile planlaması kanununu ihlal eden ailelere artık para cezası vermeyeceği kaydedildi.
Öte yandan kararda, ikametgah kaydı, okul kayıtları ve iş başvurularında bir çiftin kaç çocuğu olduğuna artık bakılmayacağı belirtildi.
KAMU HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLECEK
Kararda yer alan son maddede ise, özellikle çocukların yetiştirilmesi ve yaşlıların bakımı için aile planlamasıyla ilgili kamu hizmetlerinin iyileştirileceği ve demografik gözetim ve tahminlerin geliştirileceği vurgusu yer aldı.