Çin'de 3 kez köpeğini gezdirirken yakalananların köpeği öldürülecek

Yunnan eyaletindeki bir ilçede, 20 Kasım’dan itibaren köpek gezdirmeyi yasaklandı.

Çin’in Yunnan eyaletindeki bir ilçede, 20 Kasım’dan itibaren köpek gezdirmeyi yasaklayacak karara göre üç kez yakalananların köpeğine el konarak öldürülecek.

Weixin yetkililerinin aldığı kararın sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından kararın yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.

Yetkiller, kararın halkı korumak için alındığını, son zamanlarda tasmasız gezdirilen köpeklerin insanları ısırdığı vakalar görüldüğünü kaydetti.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDIĞINDA KÖPEK ÖLDÜRÜLECEK

Karara göre köpeğini gezdiren kişi ilk seferinde sözlü olarak uyarılacak, ikinci sefer yakalanırsa 50-200 yuan arası para ceazsı verilecek. Üçüncü seferde ise köpeğe el konarak öldürülecek.

Kararın zalimlik olduğunu söyleyenler bu tür olayların önüne geçilmesi için böylesi bir önlem alınmasının aşırıya kaçmak olduğunu belirtti.

Hayvanlara Eziyeti Önleme Derneği yöneticisi Dr Jaipal Singh Gill, köpekleri kapalı mekana hapsetmenin hayvanın refahı için zararlı olabileceğini belirterek şöyle devam etti: “Köpek gezdirmeyi yasaklamak yerine hayvan sahiplerini sorumlulukları üzerine eğitmek ve köpekleri tasmasız gezdirmemek gibi kurallar getirilebilir.”