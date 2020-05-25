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    Çin’de 5 yaşındaki çocuk, düşmek üzereyken kurtarıldı

    Çin'in Sichuan bölgesinde evinin balkonunda dışarı çıkarak tenteye oturan 5 yaşındaki çocuk, düşmekten son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 05:52
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    Çin’de 5 yaşındaki çocuk, düşmek üzereyken kurtarıldı

    Küçük çocuk, evlerinin balkonundan çıkarak, alt katta bulunan tentenin üstüne oturdu. Komşuları tarafından fark edilen çocuk bir kişinin çocuğa doğru tırmanması sonucu son anda ölümden döndü.

    ÇIPLAK ELLE TIRMANIP ÇOCUĞU EVE SOKTU

    Çocuğu kurtaran şahıs çıplak elleri ile çocuğun olduğu kata tırmanarak, hızlıca küçük çocuğu evin içine soktu.

    Çin’de 5 yaşındaki çocuk, düşmek üzereyken kurtarıldı

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