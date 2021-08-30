Çin'de, 6 ve 7 yaşındaki öğrenciler için yazılı sınav kaldırıldı

Çin'de, 6 ve 7 yaşındaki öğrenciler için yazılı sınav kaldırıldı

Eğitim Bakanlığı, yazılı sınavların çocuklar üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekti. İlkokul birinci ve ikinci sınıfların sınava girmelerine gerek olmadığı yönünde karar alındı.

Çin, eğitim sisteminde birtakım değişikliklere gitme kararı aldı.

Rekabete sahne olan eğitim sisteminde veliler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltmak için 6 ve 7 yaşındaki öğrencilerin yazılı sınav yapılması yasaklandı.

SINAV SAYISINI AZALTMA KARARI

Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karşılaştığı baskıyı etkili bir şekilde hafifletmek amacıyla zorunlu eğitim kapsamında okulların sınav sayısını büyük oranda azaltmasına ilişkin genelge yayınladı.

"ÖĞRENCİLERİN ZİHİNSEL SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR"

BBC'nin haberine göre, Çin'in eğitim alanındaki reformların bir parçası olarak Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu baskının öğrencilerin "fiziksel ve zihinsel sağlığına" zarar verdiği kaydedildi.

"ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDE AŞIRI YÜK"

Açıklamada, "Sınavlar, eğitimin gerekli bir parçasıdır ancak bazı okullarda çok sık tekrarlanan sınavlar gibi öğrencilere aşırı yük getiren sorunlar var. Bu durumun düzeltilmesi gerekir." değerlendirmesi yer aldı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIFLARIN YAZILI SINAVA GİRMELERİNE GEREK YOK

Yeni kurallarla ayrıca Çin'de bir okulun dönem başına belirleyebileceği test ve sınav sayısı da sınırlandı.

Açıklamada, "İlkokul birinci ve ikinci sınıfların yazılı sınava girmelerine gerek kalmayacak. Diğer sınıflar için okul her dönem bir final sınavı düzenleyebilir. Ortaokul için ara sınavlara izin verilir." ifadesi kullanıldı.

SINAV KARARI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı kullanıcılar kararın, çocuklar üzerindeki baskıyı hafifletmek için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade ederken, bazıları okulların yetenekleri sınavsız nasıl test edip ölçeceğini sorguladı.