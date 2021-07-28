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    Çin'de 7 saat çamurda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

    Olacaklardan habersiz bir şekilde yürürken çamura saplanan çaresiz kadın, saatler sonra özgürlüğüne kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 11:39
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    Çin'de 7 saat çamurda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

    Çin'de çamura saplanan yaşlı bir kadın kameralara yansıdı.

    Siçuan eyaletine bağlı Tongjiang'de kaydedilen görüntülerde, 92 yaşındaki kadın, yürüdüğü sırada yanlışlıkla çamurlu yola girdi ve mahsur kaldı.

    SESİNİ DUYURAMADI

    Yanında telefon bulunmayan kadın, yardım için bağırsa da sesini duyuramadı. 7 saat boyunca çamurda mahsur kalan çaresiz kadını, yakınından geçen bir çocuk fark etti.

    ÇAMURDAN KURTARMA ANI

    Köylülere haber verilmesinin ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaşlı kadın, uzun uğraşlar sonucu saplandığı çamurdan çıkarıldı.

    Sağlık durumunun iyi olduğu bertilen kadının ayağında çizikler olduğu kaydedildi.

    Çin'de 7 saat çamurda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı ViDEO

    Çin de 7 saat çamurda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı #1

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