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    Çin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti

    Çin’in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 3 kadın, önce sözlü tacize uğradı daha sonra 9 kişi tarafından acımasızca dövüldü.
    • 11.06.2022 - 15:05
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    Çin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti

    Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde dün meydana gelen kadına şiddet olayı ülkede büyük yankı uyandırdı.

    Restoranda yemek yiyen 3 kadını sözlü taciz eden bir kişi, kadınların tepki göstermesi üzerine şiddete başvurdu.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 3 kadın konuşmayı reddettikleri kişi ve 8 arkadaşı tarafından acımasızca dövüldü. Kadına önce tokat atan kişi, daha sonra şiddetin boyutunu artırdı.

    Kadınları acımazsızca dövdüler

    Saldırganın restoran dışındaki arkadaşları da olaya dahil olarak kadınları darbetmeye başladı.

    Saldırganlardan biri ise kadınların üzerine sandalye fırlattı.

    Kadınlardan birini saçlarından sürükleyerek restoran dışına çıkaran kişi, saldırılarına burada devam etti.

    Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son buldu.

    Gözaltına alındılar

    Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerin ardından kadınları darp eden 9 saldırgan gözaltına alındı.

    Darbedilen kadınlardan 2’si ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, saldırganların aynı çetenin üyesi oldukları ve restoran sahibini de daha önce defalarca tehdit ettikleri iddia edildi.

    Çin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti #1

    Çin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti #2


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