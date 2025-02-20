Haber Merkezi
Çin'de geniş kapsamlı bir eğlence festivali düzenlendi.
Festivalin güvenliği, yapay zeka destekli robotlar tarafından sağlandı.
Ancak festivalin bir konser kısmında ilginç bir olay yaşandı.
YAPAY ZEKA ROBOTU KATILIMCILARA SALDIRDI
Bir robot, yaşadığı teknik arıza nedeniyle katılımcılara saldırmaya başladı.
Korkan katılımcılar hızla geri çekildi.
O ANLAR KAMERADA
Robot, alandaki yetkililer tarafından etkisiz hale getirilip alandan uzaklaştırıldı.
O anlar kameralara yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış