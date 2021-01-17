Çin’in başkenti Pekin’de yaklaşık 1.7 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de aşılama kampanyası devam ediyor.

China Daily gazetesinin haberine göre, Pekin’de 1 Ocak’ta başlayan aşı kampanyasında 8 bin 700'den fazla sağlık personeli görev aldı.

17 GÜNDE 1.7 MİLYON AŞI

Şehirde kurulan 205 merkezde, rizkli gruplarda olan yaklaşık 1,7 milyon kişiye aşı yapıldı.

Bu gruplar sağlık çalışanları, soğuk zincir lojistik sektörü, gümrük müfettişleri, hükümet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları ile yurt dışına çıkacak kişilerden oluşuyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşısı vurulan kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Pekin'de son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle Şunyi semtinde 27 Aralık 2020'de acil durum ilan edilmiş, bu kapsamda 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.