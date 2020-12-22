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- Çin'de asker, el bombasını kendi ayağına attı
Çin'de asker, el bombasını kendi ayağına attı
Eğitim alan bir asker, el bombasını fırlatamayınca önüne düştü. Eğitimcinin hızlı hareketi, can kaybını önledi.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 15:40
- Güncelleme : 22.12.2020 - 16:05
14 Aralık'ta Çin'in Hebei Eyaletinin Zhangjiakou şehrinde askerlere eğitim verildi.
Eğitim sırasında acemi askerin başarısızlığı, can kaybıyla sonuçlanmaktan son anda engellendi.
Eğitimdeki askerin el bombası atmaya çalıştığı sırada atış yapamadığı görüntüler ortaya çıktı.
EL BOMBASI ATMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde Li adlı acemi askerin, bir el bombasının emniyet pimini çekip atmaya çalıştığı görülüyor.
Çin'de asker, el bombasını kendi ayağına attı VİDEO
ZARAR GÖRMEDİ
El bombasının Li'nin ayaklarının altına düşmesinin ardından Cui Chengliang adlı eğitmen, Li'yi yakındaki kum torbalarının diğer tarafına sürüklüyor.
Eğitmenin hızlı tepkileri sayesinde kimse zarar görmeden tehlike atlatılıyor.