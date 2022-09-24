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    Çin'de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı

    Sosyal medyada yayılan Çin’de ordunun yönetime el koyduğuna dair iddialar ortalığı karıştırdı. Pekin sokaklarında durumun sakin olduğu görülürken, iddialar da yalanlandı.
    • 24.09.2022 - 14:38
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    Çin'de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı

    Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

    Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e karşı darbe yapıldığı, Xi’nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti.

    ABD’de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin’e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor." ifadelerini kullandı.

    İddialar doğrulanmadı

    Çinli gazetecinin iddiası sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası kamuoyunda da merak uyandırdı. Muhalif gruplara yakınlığı ile de bilinen gazeteci Zeng'in söz konusu iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

    Çin de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı #1

    Pekin sokaklarında hareketlilik olmadığı görüldü

    Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

    Gazeteci Zeng daha sonra geri adım attı

    Darbe iddiasını ortaya atan Zeng daha sonraki paylaşımlarında Çinli bir amiralin ailesinin, kendisine Xi’nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti.

    İHA'nın haberine göre Jennifer Zeng, Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise video ve iddiayı kendisini ABD merkezli "Çin Demokrasi Partisi" adlı oluşumun başkanı olarak tanıtan Xie Wanjun'a dayandırdı.

    Çin de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı #2


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