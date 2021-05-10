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    Çin’de asma cam köprü kırıldı, turist üzerinde mahsur kaldı

    Meydana gelen şiddetli rüzgar nedeni ile asma cam köprünün bir kısmı kırıldı. O sırada köprüde olan bir turist, yerden 100 metre yükseklikte yarım saat boyunca kurtarılmayı bekledi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 18:01
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    Çin’de asma cam köprü kırıldı, turist üzerinde mahsur kaldı

    Çin’in Longjing kentinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

    Piyan Dağı’nda bulunan asma cam köprünün bir bölümü, fırtınanın etkisi ile kırıldı.

    Cuma günü meydana gelen olay sırasında köprünün üzerinde bulunan bir turist, yerden 100 metre yüksekte mahsur kaldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yarım saatten fazla kurtarılmayı bekleyen turistin tutunduğu korkuluğun iki yanında da yürüme yolunun olmaması dikkat çekti.

    Korku dolu anlar yaşayan turist, kurtarılmasının ardından psikolojik tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Çin’de asma cam köprü kırıldı, turist üzerinde mahsur kaldı #1

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