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Çin’de asma cam köprü kırıldı, turist üzerinde mahsur kaldı

Çin’de asma cam köprü kırıldı, turist üzerinde mahsur kaldı

Meydana gelen şiddetli rüzgar nedeni ile asma cam köprünün bir kısmı kırıldı. O sırada köprüde olan bir turist, yerden 100 metre yükseklikte yarım saat boyunca kurtarılmayı bekledi.