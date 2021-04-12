Otobüsten inmek üzereyken ayağı kapıya sıkışan çocuk, yolda sürüklendi. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çin’in Guangdong Eyaleti, Huizhou şehrinde 8 Nisan tarihinde küçük bir kız çocuğu, otobüsten inmek üzereyken kapı kapandı.

Ayağı ve kolu kapıya sıkışan çocuk, bir süre kurtulmaya çalıştı.

Otobüsün hareket etmesi ile tutunmaya çalışsa da başarılı olmayan çocuk, yolda sürüklenmeye başladı.

ÇIĞLIKLARINI DUYDU

24 saniye boyunca ayağı kapıya sıkışmış bir şekilde sürüklenen çocuğun çığlıklarını duyan şoför, hemen otobüsü durdurdu.

Çocuğun yanına koşup durumunu kontrol ettikten sonra yeniden otobüse bindirdi.

Çin'de ayağı otobüs kapısına sıkışan kız yolda sürüklendi VİDEO



KAMERALARA YANSIDI

O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kameralara yansıdı.

Kazayı kolunda ve bacağında meydana gelen yaralarla atlatan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü açığa alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.