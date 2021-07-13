1997'de kaçırılan oğullarına kavuşan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Yıllar önce oğlunu kaybeden baba, ona kavuşabilmek için motosikletiyle yollara düştü.

Çin'de oğlunu aramak için motosikletle 500 bin kilometre yol kateden baba, 24 yıl sonra oğluna kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yıllar sonra gelen buluşma, aileye sevinç gözyaşı döktürdü.

1997'DE EVİNDEN KAÇIRILDI

BBC'nin haberine göre, Çin'de yaşayan Guo Gangtang'ın oğlu, insan kaçakçıları tarafından 1997'de Şandong eyaletindeki evinden kaçırıldı.

Oğlunu arayan baba, 24 yıllık arama sürecinde en az 20 eyalette oğlunun izini sürdü.

Çin'de baba, oğluna 24 yıl sonra kavuştu VİDEO



AYNI BÖLGEDE BULUNDU

İnsan kaçakçıları, kaçırdıkları 2 yaşındaki çocuğu Henan eyaletinde satarken; polis, kayıp genci 24 yıl sonra yine aynı bölgede buldu. Guo'nın oğlunu kaçıran 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

AKSİLİKLER VAZGEÇİREMEDİ

Oğlunu arayan Guo, 24 yıllık iz sürme döneminde otoyollarda soyulma ve kazalar dahil, çok sayıda aksilikle karşılaşmasına rağmen yolundan dönmedi.

Motosikletiyle gittiği her yerde oğlunun fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyan Guo, bu zaman zarfında parası kalmadığı için dilendiğini, köprü altlarında yatmak durumunda kaldığını anlattı.

"ARTIK HER ŞEY BENİ MUTLU EDEBİLİR"

Guo, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuğum bulundu, artık beni her şey mutlu edebilir." dedi.

Çin'de çocuk kaçaklığı en yaygın suçlar arasında yer alırken, ülkede her yıl on binlerce çocuğun kaçırıldığı belirtiliyor.