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    Çin'de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu

    Karşıya geçmek istediği sırada biçerdöverin altında kalan küçük çocuğun mucize kurtuluşu, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:59
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    Çin'de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu

    4 Ekim'de Çin'in Anhui eyaletindeki Bozhou'da bir çocuk, babasına tahıl kurutma işinde yardımcı oldu.

    Annesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, yolu kontrol etti.

    Yolun güvenli görünmesine karşın caddenin görüşünü kapatan bir kamyon nedeniyle karşıdan gelen biçerdöveri fark edemeyen çocuk, yola atladı.

    BİÇERDÖVERİN ALTINDA KALDI

    Bir anda yolun ortasında biçerdöverin altında kalan küçük çocuk, burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

    MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

    Anne ve babasının endişeli koşuşturması arasında kendi kendine ayağa kalkarak mucize şekilde kurtulan çocuğun o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çin'de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu VİDEO

    Çin de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu #1

    Çin de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu #2

    Çin de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu #3

    Çin de biçerdöverin altında kalan çocuk, mucizeyle kurtuldu #4

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