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    Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı

    Pekin’deki bir Vahşi Yaşam Parkı’nda, beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana giren turist, sesler çıkararak kaplanları kışkırtmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 13:41
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    Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı

    Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Vahşi Yaşan Park’ında 23 Ekim günü bir turist, sürüş turu sırasında beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana girdi.

    İsminin Jiang olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, aniden arabadan indiği ve personelin engellemesine rağmen kaplanların yanına koştuğu belirtildi.

    SESLER ÇIKARTTI

    11 beyaz kaplana karşı tek başına duran turist, kaplanları kışkırtmak için sesler çıkarmaya başladı.

    Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı #1

    KAPLANLARIN DİKKATLERİ DAĞITILDI

    Parktaki personel, hayvanların dikkatlerini başka yönlere çekebilmek için uğraş verdi.

    Kaplanlara yiyecek verildi, havai fişek fırlatılarak dikkatleri başarılı bir şekilde dağıtıldı.

    Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı VİDEO

    YARA ALMADAN ATLATTI

    Turist, olayı herhangi bir yara almadan atlatırken, yaşanan anlar diğer turistlerin kamerasına yansıdı.

    Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı #2

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