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- Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı
Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 13:19
- Güncelleme : 25.10.2021 - 13:41
Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Vahşi Yaşan Park’ında 23 Ekim günü bir turist, sürüş turu sırasında beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana girdi.
İsminin Jiang olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, aniden arabadan indiği ve personelin engellemesine rağmen kaplanların yanına koştuğu belirtildi.
SESLER ÇIKARTTI
11 beyaz kaplana karşı tek başına duran turist, kaplanları kışkırtmak için sesler çıkarmaya başladı.
KAPLANLARIN DİKKATLERİ DAĞITILDI
Parktaki personel, hayvanların dikkatlerini başka yönlere çekebilmek için uğraş verdi.
Kaplanlara yiyecek verildi, havai fişek fırlatılarak dikkatleri başarılı bir şekilde dağıtıldı.
Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı VİDEO
YARA ALMADAN ATLATTI
Turist, olayı herhangi bir yara almadan atlatırken, yaşanan anlar diğer turistlerin kamerasına yansıdı.