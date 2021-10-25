Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı

Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı

Pekin’deki bir Vahşi Yaşam Parkı’nda, beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana giren turist, sesler çıkararak kaplanları kışkırtmaya çalıştı.

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Vahşi Yaşan Park’ında 23 Ekim günü bir turist, sürüş turu sırasında beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana girdi.

İsminin Jiang olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, aniden arabadan indiği ve personelin engellemesine rağmen kaplanların yanına koştuğu belirtildi.

SESLER ÇIKARTTI

11 beyaz kaplana karşı tek başına duran turist, kaplanları kışkırtmak için sesler çıkarmaya başladı.

KAPLANLARIN DİKKATLERİ DAĞITILDI

Parktaki personel, hayvanların dikkatlerini başka yönlere çekebilmek için uğraş verdi.

Kaplanlara yiyecek verildi, havai fişek fırlatılarak dikkatleri başarılı bir şekilde dağıtıldı.

Çin’de bir turist, kaplanların yanına girip kışkırtmaya çalıştı VİDEO



YARA ALMADAN ATLATTI

Turist, olayı herhangi bir yara almadan atlatırken, yaşanan anlar diğer turistlerin kamerasına yansıdı.