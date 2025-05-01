Çin'de borsa denetim kurumunun yöneticisine yolsuzluk soruşturması

AA

Çin'in sermaye piyasalarının en yetkili kurumu sarsılıyor.

Çin'de borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) adı yolsuzluk soruşturmasına karıştı.

Soruşturmanın, kurumun Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında başlatıldığı bildirildi.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Vang'ın, "parti disiplinini ve kanunlarını ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

VANG'IN KURUM GEÇMİŞİ

2021'den bu yana CSRC'de başkan yardımcılığı görevini yürüten 57 yaşındaki Vang, daha önce Şıncın Borsası'nda görev almış ve "Çin'in Nasdaq'ı" olarak bilinen, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü ChiNext endeksinin reforme edilmesinde rol oynamıştı.

Vang, 2020'de endeksin 570 şirketten 1000'den fazla şirketi kapsayacak şekilde genişletilmesine öncülük etmişti.

Bu dönemde endekste işlem gören hisselerin toplam değeri 5,23 trilyon yuandan (719,3 milyar dolar) 13,14 trilyon yuana (1,8 trilyon dolar) çıkmıştı.

DENETİM KURUMU HEDEFTE

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun (MDİK) kadrolarının yenilenmesinin ardından soruşturmaların finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzanması dikkati çekiyor.

MDİK'in Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmasını başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA MART AYINDA BAŞLATILDI

CSRC'nin disiplin komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında, emekliliğinden 6 yıl sonra, mart ayında soruşturma başlatılmıştı.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Jiangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler soruşturmaya uğramıştı.