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    Çin’de çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyunca döndü

    Bir koyun sürüsünün ilginç videosu sosyal medyayı salladı. Onlarca koyun, çember oluşturarak, 12 gün boyunca durmadan döndü. Koyunların dönüşünün sebebi ise bilinmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:28
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    Çin’de çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyunca döndü

    Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou şehrinde soyadı Miao olan bir kadına ait hayvanlar, garip bir davranış sergiledi.

    Çiftlikte bulunan koyunlar bir anda dönmeye başladı.

    Koyunlar, 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizdi.

    Davranışlarının sebebi bilinmiyor

    Önce birkaç koyunun dönmeye başladığı sonra da onlara sürünün eşlik ettiği öğrenildi.

    34 koyun ağılının olduğu çiftlikte sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

    Çin’de devlete bağlı gazete olan People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve davranışın nedeninin bilinmediğini aktardı.

    Çin’de çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyunca döndü VİDEO

    Bozuk yemden kaynaklı olabilir

    Öte yandan “Listeria monocytogenes” bakterisiyle kontamine olan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan “Listeria” hastalığının hayvanların daire çizmesine yol açtığı biliniyor.

    Veterinerler, bozuk yemin bu hastalıkla ilişkili olduğunu söylüyor.

    Çin’de çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyunca döndü #1

    Felç geçiren de oluyor

    Hastalık sebebiyle beyinde oluşan iltihap, daire şeklinde dönme davranışına sebep oluyor.

    Hasta hayvanlar felç de geçirebiliyor.


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