Çin'de demir saplanan inşaat işçisi ölümden döndü

Boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplanan işçi mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Çin'de bir inşaat alanında korku dolu anlar yaşandı.

Jiangsu bölgesindeki Nantong şehrinde meydana gelen olayda, bir inşaat işçisi, yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaat alanındaki parmaklıkların üzerine düştü.

İşçinin boynuna ve göğsüne demirler saplandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

VÜCUDUNA DEMİR SAPLANDI

Demirler, kesici alet ile kesilerek, işçi bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

Daha sonra yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

İşçiye müdahale eden yetkililer, demirlerin, işçinin hayati organ ve ana damarlarına zarar vermediğini ve işçinin bu nedenle hayatta kalabildiğini aktardı.

Çin'de inşaat işçisinin boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplandı ViDEO