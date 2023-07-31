Çin'de Doksuri Tayfunu, selleri ve su baskınlarını tetikledi Asya ülkesi, tayfunun getirdiği yağmurla ve olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldı. Rekor seviyelerde yağışın kayıtlara geçtiği ülkede on binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, yeni taşkın uyarıları yapıldı.

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REUTERS

Çin'de şiddetli yağışlar, ülkede hayatı durma noktasına getirdi.

Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği olumsuz hava şartları ülkeyi adeta sarstı.

Başkent Pekin ve Fujian gibi noktalarda etkili yağmur sonucu seller ve su baskınları meydana geldi.

Uçak seferleri iptal edilirken, yaklaşık 360 yolun yanı sıra çok sayıda araç su altında kaldı.

On binlerce kişi tahliye edildi

Tayfunun kalıntıları, Pekin'e rekor düzeyde yağış bıraktı. 31 binden fazla başkent sakini, evlerinden tahliye edildi. 4 binden fazla şantiyede çalışma durduruldu.

Yaklaşık 20 bin binada hasar incelemesi başlatılırken, şehirdeki doğal alanlar kapatıldı.

Başkentteki havalimanları, pazartesi sabahı 180'den fazla uçuşu iptal etti, yüzlercesi de ertelendi.

Hayat durma noktasına geldi

Pekin'in yanı sıra şiddetli yağmur, komşu şehir Tianjin'in yanı sıra Hebei eyaletinde de kendini gösterdi.

Hai Nehri havzasını oluşturan beş nehirden üçü tehlikeli seviyelere yükseldi. Bazı evler Yongding nehrine kapıldı. Baoding şehrinde yaklaşık 55 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Çin'i vuran en güçlü fırtınalardan biri

Doksuri, yıllardır Çin'i vuran en güçlü fırtınalardan biri olarak kayıtlara geçti. Pekin'de ortalama yağış miktarı, cumartesi gecesinden ile pazartesi öğleden sonraya kadar geçen sürede 176,9 mm'ye ulaştı.

Alarm seviyesi yükseltildi

Pekin Gözlemevi şiddetli yağışlar için kırmızı alarm verirken, Pekin Hidroloji İstasyonu sel uyarısı seviyesini daha fazla yağmur ve nehir taşkınları tahmini ile yükseltti.

Çin devlet medyası, bildirilen herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığını aktardı. Ancak Pekin'in güneyinde, Doksuri'nin etkisinin daha belirgin olduğuna dikkat çekildi.

Hebei eyaletindeki Baoding şehrinde iki kamyonun çöken köprüden düşmesi sonucu bir sürücü kayboldu.

Yeni tayfun yaklaşıyor

Doksuri'nin etkisi azalırken, meteorologlar Khanun Tayfunu'nun yaklaştığını belirterek bu hafta Çin'in yoğun nüfuslu kıyılarını vuracağı konusunda uyardı.

Yetkililer, Khanun'un, Doksuri'nin halihazırda vurduğu mısır ve diğer tarım ürünlerine daha fazla zarar verebileceğini söyledi.