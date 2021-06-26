Çin'de dövüş sanatları okulunda yangın

34 öğrencinin yatılı olduğu tesiste çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Henan eyaletinde dövüş sanatları okulu alevlere teslim oldu.

Çıkan yangın sonucu adeta kül olan okulda tüm kurbanların 7 ila 16 yaş arasındaki yatılı öğrenciler olduğu belirtildi.

YANGININ AĞIR BİLANÇOSU

Yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Cuma günü erken saatlerde çıkan yangın söndürülürken, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Guardian'da yer alan habere göre, olay üzerine dört yerel yetkili görevden alındı. Okulun müdürü Chen Lin'e ek olarak iki şüpheli daha tutuklandı

4 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Yangın çıktığında tesiste 34 yatılı öğrenci bulunuyordu. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, "daha iyi yangın güvenliği standartları" için çağrıda bulundu.

Çin'de ölümcül yangınların yaygın olduğu biliniyor.