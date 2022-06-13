Çin'de eğlence mekanından yayılan vakalar endişelendirdi

Mekanı ziyaret edenlerle bağlantısı bulunan 166 vaka tespit edildi. Vaka saptanan apartmanların etrafında önlemler alındı.

Çin, yeniden koronavirüs vakalarıyla konuşuluyor.

Başkent Pekin'de kısıtlamalar kaldırılırken, Çaoyang'da bir eğlence mekanını ziyaret edenlerde saptanan vakalar, ülkede yeni salgın dalgasıyla ilgili endişelere yol açtı.

Çin'i panikleten virüs yayılımı

Söz konusu mekanı ziyaret edenlerle bağlantılı 166 vaka kayıtlara geçti. Virüs, şehrin 16 merkez ilçesinden 14'ünde ortaya çıktı.

Yetkililer, salgın nedeniyle gelecek hafta açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini erteledi.

Binaların etrafı barikatlarla kapatıldı

Kentin farklı semtlerinde vaka tespit edilen apartman kompleksleri kordona alınırken, binlerce vatandaş yeniden karantinaya girmek zorunda kaldı.

Yeni salgının, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakabileceği öngörülüyor.

Vakaların başka şehirlere yayılmasından endişe duyuluyor. Ayrıca bazı binaların etrafına barikatlar yerleştirildi.

Pandemiyle mücadele

Nüfusu 21 milyonu aşan Pekin'de, ilk vakaların 22 Nisan'da tespit edildiği Omicron kaynaklı salgında 22 Nisan'dan bu yana 1997 vaka tespit edilmişti.

Vakaların kontrol altına alınması ve topluluk içi yayılmanın durdurulmasının ardından yerel yönetim, karantina kısıtlamalarını şehrin büyük bölümünde kaldırmaya karar vermişti.

1 Mayıs'tan beri yalnızca paket satış yapmalarına izin verilen restoranların yeniden açılmasına, evden çalışanların ofislerine dönmesine izin verilmişti.

AA'nın aktardığına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Pekin'de son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 29, göstermeyen 22 vaka saptandı.

"Sıfır vaka" stratejisi için sınama

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in koronavirüse karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, koronavirüse karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.