Çin'de eski eyalet yetkilisi, rüşvet suçundan 2 yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı Cıciang eyaletinin eski üst düzey yetkilisi Cou Ciangyong, rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl ertelemeli idam cezasına mahkum edildi.

AA & Ensonhaber

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Çucou Orta Halk Mahkemesi, daha önce Çin Komünist Partisi (ÇKP) Cıciang Bölgesi Daimi Komitesi üyesi ve ÇKP Hangcou Belediye Komitesi Sekreteri olan Cou'nun, ömür boyu siyasi haklardan mahkum bırakılmasına, tüm mal varlığına el konulmasına ve 2 yıl ertelemeyle idam cezası almasına hükmetti.

25 milyon dolar rüşvet aldığı tespit edildi

Xinhua ajansının haberine göre, mahkeme, Cou'nun, 2001-2021 arasında görevini kötüye kullanarak toplam 25 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını, devletin ve halkın çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Suçunu itiraf etti, aldığı kazancı iade etmek istedi, cezası ertelendi

Öte yandan mahkeme, Cou'nun suçlarını itiraf etmesi, yaptıklarından pişmanlık duyması ve yasa dışı kazançlarını iade etmek için işbirliği yapması nedeniyle cezasının ertelendiğini kaydetti.

Çin'de ertelemeli idam cezasına çarptırılan sanıkların, erteleme süresi boyunca herhangi bir suça karışmamaları durumunda cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrilebiliyor.