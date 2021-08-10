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- Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı
Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 09:53
- Güncelleme : 10.08.2021 - 10:12
Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Jieyang şehrinde, 6 Ağustos Cuma günü bir güzellik salonu girişinde kalamar ızgara yapmak isteyen işçilerden biri, brülöre yanıcı bir sıvı olan etanol döktü.
Brülörün etanol ile birleşmesi ile aniden büyük bir ateş topu çıktı.
O sırada kapının önünde bulunan bir kadın ve küçük çocuğu alevlerin arasında kaldı.
ELBİSELERİ ALEV ALDI
Hem çocuğun hem kadının elbiseleri alev aldı.
Kadın çocuğu kurtarmak için koşmaya başladı.
Bir yandan da elbiselerini saran alevlerden kurtulmaya çalıştı.
Kadının ve çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadın ve çocuğu yaralı olarak kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin’de etonol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı VİDEO