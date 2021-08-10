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    Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı

    Brülöre etanol döken işçiyi seyreden anne ve çocuğu, aniden çıkan ateş topunun ortasında kaldı. Anne ve çocuğun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:12
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    Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı

    Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Jieyang şehrinde, 6 Ağustos Cuma günü bir güzellik salonu girişinde kalamar ızgara yapmak isteyen işçilerden biri, brülöre yanıcı bir sıvı olan etanol döktü.

    Brülörün etanol ile birleşmesi ile aniden büyük bir ateş topu çıktı.

    O sırada kapının önünde bulunan bir kadın ve küçük çocuğu alevlerin arasında kaldı.

    ELBİSELERİ ALEV ALDI

    Hem çocuğun hem kadının elbiseleri alev aldı.

    Kadın çocuğu kurtarmak için koşmaya başladı.

    Bir yandan da elbiselerini saran alevlerden kurtulmaya çalıştı.

    Kadının ve çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kadın ve çocuğu yaralı olarak kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çin’de etonol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı VİDEO

    Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı #2

    Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı #3

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