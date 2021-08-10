Çin’de etanol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı

Brülöre etanol döken işçiyi seyreden anne ve çocuğu, aniden çıkan ateş topunun ortasında kaldı. Anne ve çocuğun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Jieyang şehrinde, 6 Ağustos Cuma günü bir güzellik salonu girişinde kalamar ızgara yapmak isteyen işçilerden biri, brülöre yanıcı bir sıvı olan etanol döktü.

Brülörün etanol ile birleşmesi ile aniden büyük bir ateş topu çıktı.

O sırada kapının önünde bulunan bir kadın ve küçük çocuğu alevlerin arasında kaldı.

ELBİSELERİ ALEV ALDI

Hem çocuğun hem kadının elbiseleri alev aldı.

Kadın çocuğu kurtarmak için koşmaya başladı.

Bir yandan da elbiselerini saran alevlerden kurtulmaya çalıştı.

Kadının ve çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadın ve çocuğu yaralı olarak kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’de etonol patladı, anne ve çocuk alevlerin arasında kaldı VİDEO

