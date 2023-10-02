Çin'de fırtına: Turistler dev dalgaların arasında kaldı Zhejiang eyaletinde kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, en az 2 kişi yaralandı.

İHA

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Haining kentindeki Qiantang Nehri’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen dev dalgalar kıyıda bulunan en az iki turist yaraladı.

Görgü tanıkları yerel basına yaptığı açıklamada, ilk dev dalganın ardından birçok kişinin kıyıdan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak ikinci dalganın 25 metre uzunluğundaki korkuluğu yıktığını ifade etti.

Turistler güvenli bölgelere tahliye edildi

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, turistler güvenli bölgelere tahliye edildi. Olayın ardından kıyıda yapılan ışık gösterisinin iptal edildiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelgitin oluşturduğu dalgaların etkisiyle turistlerin yere düşerek sürüklendiği görüldü.

Haining kentine bağlı Yanguan kasabası her yıl gelgiti izlemek için gelen turistleri ağırlıyor. Qiantang Nehri kıyısındaki manzara bölgesinin sekiz günlük bayram tatilinde günlük 20 bin kişi ağırlamasının beklendiği açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)