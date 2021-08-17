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    Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi

    Fren yerine gaza basan minibüs sürücüsü, hızla yol üzerinde duran bir dükkana girdi. Yaşanan kaza anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:25
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    Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi

    Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou şehrinde 15 Ağustos günü seyir halinde olan bir minibüs şoförü, fren yerine gaza bastı.

    Hızlanan minibüs, yol üzerinde bulunan bir dükkana girdi.

    DUVARA ÇAKILDI

    Minibüs dükkanın içindeki duvara çakıldı.

    Kaza anları, saniye saniye çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi VİDEO

    İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü aracın içinden çıkardı.

    Kaza anında dükkanda kimsenin olmaması, büyük bir faciayı engelledi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı yaralı olarak atlayan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi #1

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