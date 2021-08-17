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- Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi
Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi
Fren yerine gaza basan minibüs sürücüsü, hızla yol üzerinde duran bir dükkana girdi. Yaşanan kaza anları, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 09:00
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:25
Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou şehrinde 15 Ağustos günü seyir halinde olan bir minibüs şoförü, fren yerine gaza bastı.
Hızlanan minibüs, yol üzerinde bulunan bir dükkana girdi.
DUVARA ÇAKILDI
Minibüs dükkanın içindeki duvara çakıldı.
Kaza anları, saniye saniye çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çin’de fren yerine gaza bastı, hızla dükkana girdi VİDEO
İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü aracın içinden çıkardı.
Kaza anında dükkanda kimsenin olmaması, büyük bir faciayı engelledi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı yaralı olarak atlayan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.