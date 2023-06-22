Çin'de gaz patlaması ölümlere yol açtı Asya ülkesindeki patlamada 31 can kaybı yaşandı. Devlet Başkanı Şi, sorumluların hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Çin, akşam saatlerinde yaşanan gaz patlamasıyla sarsıldı.

Patlama, Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde meydana geldi.

Şehirdeki barbekü restoranda dün yaşanan olayda ortalık adeta savaş alanına döndü.

Patlama ölümlerle sonuçlandı

Patlama sonucu 31 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Çinli yetkililer, 3 gün sürecek “Dragon Boat Festivali” öncesi meydana gelen patlamanın restoranda kullanılan mutfak gazı kaynaklı olduğunu belirtti.

Şi: Kanun önünde hesap vermeliler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sorumluların kanun önünde hesap vermeleri için çaba gösterilmesini istedi.

Şi, yaralıların kurtarılması ve tedavi edilmesi ile güvenliğin artırılmasını isterken, insanların ve mülklerinin güvenliğinin iyileştirilmesini de talep etti.

Patlama sonrası yapılan kurtarma çalışmalarına 102 kişi ve 20 araç katıldı.

1 Mayıs'ta yaşanan patlama

Ülkede 1 Mayıs Bayramı'nda petrokimya tesisindeki patlamada en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.