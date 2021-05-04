Çin’de gişelere çarpan araç havada takla attı

Sürücüsünü uyuduğu otomobil, otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarparak havada takla attı. Kazadan, emniyet kemeri sayesinde 4 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Ynagzhou kentinde bir araç otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç havada takla attı.

Kaza anında araçta aynı aileden 4 kişinin bulunduğu ifade edilirken, emniyet kemeri sayesinde araçta bulunanların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

ŞOFÖR DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU

Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, ailenin Henan eyaletinin Xinxiang kentinden Yangzhou’daki evlerine döndükleri öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ifade edildi.

Kaza anı ise gişelerde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çin’de gişelere çarpan otomobil, havada takla attı VİDEO