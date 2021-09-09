Çin'de Guan Yu heykelinin yeri değiştirilecek

Asya ülkesindeki heykel, israf gerekçesiyle tepkilerin odağına oturdu. Yetkililer, heykelin yerini değiştirmek için 20 milyon dolar harcayacak.

Çin'de savaş tanrısı olarak kabul edilen Guan Yu'nun heykelinin yerinin değiştirilmesine karar verildi.

Hubei eyaletine bağlı Jingzhou şehrinde 2016 yılında inşa edilen heykelin maliyeti 26 milyon dolar (yaklaşık 220 milyon TL) olarak kaydedildi.

İSRAF SUÇLAMALARIYLA KARŞILAŞAN HEYKEL TAŞINIYOR

Heykel, açılışında dünyanın en büyük bronz heykeli olarak lanse edildi. Ancak söz konusu yapı, israf yapıldığı gerekçesiyle eleştiri topladı.

Son olarak heykelin yerinin değiştirilmesine karar verildi. Yerel yetkililer, "300 milyon yuandan (yaklaşık 390 milyon TL) fazla bir israf. Önce illegal olarak inşa edildi şimdi ise kaldırılıyor." dedi.

TAŞIMA MALİYETİ 20 MİLYON DOLAR

Dianjiangtai bölgesine gönderilecek 58 metre uzunluğundaki heykelin taşınma maliyeti 20 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon TL) tutarında olacak.

"RAHATSIZ EDİCİ, KİMSE GİTMİYOR"

Taşıma işleminin gerekçesi, "Jingzhou'nun tarihi ve kültürel görünümünün bozulması" şeklinde açıklandı.

Şehrin sakinlerinden bazıları da yapının "rahatsız edici" olduğunu söyledi. Jingzhou'da yaşayanların heykelin bulunduğu yere gitmediği belirtildi.

SÖKME İŞLEMİ BAŞLADI

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bir görüntüde, devasa heykel üzerinde sökme işlemlerinin başladığı görüldü.