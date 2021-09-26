Çin'de ilişki esnasında balkondan düşen kadın

Birliktelik sırasında denge kaybı sonucu aşağı düşen genç kadın, park halindeki aracın üzerine çakılarak belini kırdı.

Çin basınında akılalmaz bir habere yer verildi.

Habere göre; evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çift ilginç bir kaza yaşadı.

BALKONDAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İç çamaşırlı genç kadın, bir süre sonra dengesini kaybedip aşağı düştü. Park halinde duran otomobilin üzerine düşen kadın, araçta hasara sebep oldu. Aracın tavan kısmı çökerken, kadın acı içinde belini tutmaya başladı. Yardımına ise erkek arkadaşı koştu.

Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü

BELİ KIRILDI

Kaza sonrası erkek arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadının, belinin kırıldığı ve 2 hafta boyunca tedavi altında kalacağı öğrenildi.