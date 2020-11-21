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    Çin'de ineğin sırtından bacak çıktı

    Çin'deki bir çiftlikte yetiştirilen 5 bacaklı 8 aylık inek 100 kilogram ağırlığına ulaştı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 12:45
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    Çin'de ineğin sırtından bacak çıktı

    Çin'in Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ineğin sırtındaki 5'inci bacak görenleri şaşırtıyor.

    İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu ‘uğursuz’ olarak değerlendirmesi nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

    Zhao, bacağın inekle birlikte geliştiğini de belirtti.

    100 KİLOYA ULAŞTI

    Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kilogram olduğu belirtildi.

    İneğin polimeli adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor.

    Çin de ineğin sırtından bacak çıktı #1

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    Çin de ineğin sırtından bacak çıktı #3

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