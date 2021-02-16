Euro
8.4118
-0.51%
Dolar
6.9196
-0.64%
Altın
405.61
-0.4%
Borsa
1.57
0.5%
Bitcoin
342.911
0.58%
EXEN Coin
17.57
0.91%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Çin'de istasyon görevlisi boş peronda dans etti

    Mesaisinin bitimesinin ardından boş peronda dans eden görevli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de istasyon görevlisi boş peronda dans etti

    Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hezhou Tren İstasyonu çalışanı Li Yuan, son trenin ayrılmasıyla boş kalan peronda Çin Yeni Yılı nedeniyle dans etti.

    KAMERALAR KAYITTAYDI

    İstasyonun kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilen Li Yuan'ın dansı, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı.

    Çin de istasyon görevlisi boş peronda dans etti #1

    "ÇOK MUTLUYDUM"

    Tren istasyonu personeli Yuan, "Son tren ve son yolcu grubuyla ilgilenmeyi bitirdiğimde saat 22.00'yi geçiyordu. Çok mutluydum çünkü yakında ailemle video bağlantısı aracılığıyla konuşabilecektim. Bu sene evime gidememiş olsam da iş yerinde hala mutluyum." diye konuştu.

    Çin'de istasyon görevlisi boş peronda dans etti VİDEO

    Çin de istasyon görevlisi boş peronda dans etti #2

    Çin de istasyon görevlisi boş peronda dans etti #3

    Çin de istasyon görevlisi boş peronda dans etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir