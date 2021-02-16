Mesaisinin bitimesinin ardından boş peronda dans eden görevli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Hezhou Tren İstasyonu çalışanı Li Yuan, son trenin ayrılmasıyla boş kalan peronda Çin Yeni Yılı nedeniyle dans etti.

KAMERALAR KAYITTAYDI

İstasyonun kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilen Li Yuan'ın dansı, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı.

"ÇOK MUTLUYDUM"

Tren istasyonu personeli Yuan, "Son tren ve son yolcu grubuyla ilgilenmeyi bitirdiğimde saat 22.00'yi geçiyordu. Çok mutluydum çünkü yakında ailemle video bağlantısı aracılığıyla konuşabilecektim. Bu sene evime gidememiş olsam da iş yerinde hala mutluyum." diye konuştu.

Çin'de istasyon görevlisi boş peronda dans etti VİDEO