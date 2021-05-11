Çin'de kaçan leoparı 'tavuklar' arıyor

Çin'de kaçan leoparı bulmak için bölgeye tavukların bırakıldığı belirtildi.

Zhejiang eyaletindeki safari parkında bulunan 3 leopar kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen yetkiler, leoparları bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ayrıca, parkta görevli olan kişiler leoparın kaçışını sakladı. Bu da halk tarafında tepkiye neden oldu.

2 LEOPAR BULUNDU

Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou’nun güneybatısında bulunan safari parkından bir hafta önce 3 leopar kaçtı.

Bunun üzerine bölge hükümeti bir ekip oluşturdu. Oluşturulan arama ekipleri, uzun süren uğraşlar sonucunda 2 leoparın yakalandığını duyurdu.

Ancak kaçan diğer leopara henüz ulaşılamadı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

KAÇAK LEOPAR İÇİN TAVUKLAR KULLANILACAK

Yetkililerin kaçak leoparı yakalamak için, Zhejiang eyaletinin Hangcou kentinde 100 kadar tavuğu serbest bıraktığı öğrenildi.





5 KİŞİYE GÖZALTI

Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördüklerine dair yetkilileri bilgilendirmesinin ardından parktan leoparların kaçtığı anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açılan soruşturmada park müdürü dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Yetkililer bölge halkını leopara karşı uyararak, evden çıkmamaları yönünde çağrı yaptı.