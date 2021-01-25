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    Çin'de kanalizasyona torpil atıp, kaçtı

    9 yaşlarındaki çocuk, elindeki torpille kanalizasyonu patlattı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 10:07
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    Çin'de kanalizasyona torpil atıp, kaçtı

    Çin’de çocukların eğlence anlayışı, vahim sonuçlar doğurabiliyor…

    9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, bu kadarına ‘pes’ dedirtiyor.

    Her dakika onlarca kişinin geçtiği meydanda eline torpil alan bir çocuk, kanalizasyona yaklaşıyor.

    TORPİLİ ATIP, KAÇTI

    Elindeki torpili ateşleyen çocuk, kanalizasyona atıp kaçıyor.

    Saniyeler sonra kanalizasyon kapağı, basıncın da etkisiyle büyük bir gürültüyle patlıyor.

    Neyse ki korkunç olayda yaralanan olmuyor.

    Çin'de kanalizasyona torpil atan çocuk büyük bir patlamaya sebep oldu İZLE



    Çin de kanalizasyona torpil atıp, kaçtı #1

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