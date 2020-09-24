Çin'de kazada sadece ayakkabısını kaybeden şanslı adam

Çin'de kazada sadece ayakkabısını kaybeden şanslı adam

Dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen araç ile çarpışan sürücü hafif yaralanırken, kaza anında kaybettiği ayakkabısının peşine düştü.

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Hangzhou şehrinde, bir otomobil ile dönüş yapmak isteyen elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elektrikli bisiklet çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücü havaya zıplayarak yere düşmekten kurtuldu.

AYAKKABISINI ARADI

Sürücü bir süre sonra kaza sırasında havaya fırlayan ayakkabısının peşine düştü. Otomobil sürücüsü ise aracını durdurup, hafif yaralanan adamın yardımına gitti.

Öte yandan, kazazedenin sol ayağında doku zedelenmesi oluştuğu öğrenildi.

Çin'de kazada sadece ayakkabısını kaybeden şanslı adam