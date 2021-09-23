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    Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi

    Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 21:09
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    Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi

    Çin’in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı.

    DEV BALON, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

    Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.

    O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

    Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi VİDEO

    Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi #1

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