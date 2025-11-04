Çin’de kontrolden çıkan kamyon bina duvarını aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Hefeng kentinde, kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina duvarını yıkan kamyon, yapının içinden geçerek diğer tarafından dışarı çıktı.

KAMYON İKİNCİ KATTA ASILI KALDI

Kaza sonrası kot farkı nedeniyle kamyon ikinci katta asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı sabitleyerek sürücüyü güvenli şekilde kurtardı.

CAN KAYBI YOK

Kazadan herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.