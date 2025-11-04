Abone ol: Google News

Çin’de kontrolden çıkan kamyon bina duvarını aştı

Çin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, çarptığı binanın ikinci katında asılı kaldı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 20:49
  • Çin'in Hefeng kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, binanın duvarını yıkarak dışarı çıktı.
  • Kamyon ikinci katta asılı kalırken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
  • Olayda yaralanma yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Hefeng kentinde, kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina duvarını yıkan kamyon, yapının içinden geçerek diğer tarafından dışarı çıktı.

KAMYON İKİNCİ KATTA ASILI KALDI

Kaza sonrası kot farkı nedeniyle kamyon ikinci katta asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı sabitleyerek sürücüyü güvenli şekilde kurtardı.

CAN KAYBI YOK

Kazadan herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

