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Çin'de kontrolden çıkan kamyon korkunç anlar yaşattı

Çin'de kontrolden çıkan kamyon korkunç anlar yaşattı

Çin'in Longnan şehrinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon, o sırada yolda yürüyen bir kadının ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.