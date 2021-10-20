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- Çin'de kontrolden çıkan kamyon korkunç anlar yaşattı
Çin'de kontrolden çıkan kamyon korkunç anlar yaşattı
Çin'in Longnan şehrinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon, o sırada yolda yürüyen bir kadının ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 17:12
- Güncelleme : 20.10.2021 - 17:36
Çin'in Gansu Eyaleti Longnan şehrinde kamyon sürücüsü, virajlı yolun kaygan olması nedeniyle ani fren yapıp, karşısına çıkan kadına çarptı.
Kamyonun çarpmasıyla yaralanan kadın ölümden döndü.
Kontrolden çıkan kamyon, yolda bir arabaya ve evlere zarar verdi.
Kazanın yaşandığı bölgede evin bahçesinde bulunan kadın panik yaşadı ve çocuğunu kurtarmaya çalıştı.
Olayla ilgili görüntüler kameraya yansıdı.
Çin'de kontrolden çıkan kamyon korkunç anlar yaşattı